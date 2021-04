Dekan Fakultas Ekonomi Sebut Potensi Penjualan Rumah Subsidi di Seputar Kampus UBB Sangat Tinggi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dekan Fakultas Ekonomi UBB sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bangka Belitung, Dr Reniati mengatakan potensi penjualan rumah subsidi di seputar Kampus Universitas Bangka Belitung.

"Potensi penjualan rumah subsidi di seputar kampus sangat tinggi, walaupun pada saat pandemi covid-19 di tahun 2020 agak menurun, hal ini dampak program pembelajaran daring di kampus. Sehingga mahasiswa stay at home dan juga para dosen dan staf melaksanakan program work from home dan work from office secara bergantian," katanya kepada Bangkapos.com, Jumat (2/4/2021).

Dia menyebutkan, di Tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi diyakini akan bergerak ke arah positif, potensi rumah subsidi akan semakin tinggi.

"Dari sisi Price, harganya terjangkau dan tepat dipasarkan dalam kondisi pandemi. Dari Sisi Place, lokasinya strategis di dekat kampus. Dari sisi Product, cukup berkualitas dan cocok untuk generasi milenial atau keluarga muda. Dari sisi Promotion cukup efektif karena merupakan program pemerintah dan didukung oleh perbankan yang masif mempromosikan rumah subsidi," sebutnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan konsumen saat ini makin rasional dalam memilih produk. Dalam mengambil keputusan apakah membeli rumah subsidi dan ngekost tergantung situasi dan kondisi konsumen.

"Jika dari konsumen mahasiswa memang lebih prefer untuk mengambil kos-kosan karena masa mereka kuliah tidak lama. Kecuali kalau mereka mau menetap di Balunijuk kedepannya dan sekaligus memiliki motif investasi," kata dia.

"Tetapi untuk para dosen dan staf di lingkungan kampus, juga mereka yang memiliki motif untuk berbisnis kedepan maka pilihannya adalah membeli rumah subsidi, selain hak kepemilikannya penuh, bisa untuk investasi dan dekat dengan tempat kerja," tukasnya.

