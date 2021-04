Melati Erzaldi Ikuti Ajang Sport Tourism di Belitung

BANGKAPOS.COM , BELITUNG - Ikuti Kompetisi Menembak, bagi Melati Erzaldi bukan semata berlomba, tetapi juga untuk mengasah kemampuan olahraga menembak kegemarannya, juga meningkatkan adrenalin tentunya.

"Hari ini hanya 3 stage, turnamen sebelumnya saya di 10 stage. Setiap saya ikut pertandingan, intinya sama, saya kembali menguji mental," ungkap Melati usai menyelesaikan pertandingan reaksi dalam Ajang Danlanud Cup 2021.

Turnamen/Kejuaraan Menembak Danlanud Cup dalam rangka HUT ke-75 TNI Angkatan Udara Tahun 2021 ini diselenggarakan di Lapangan Tembak Buluh Tumbang, Lanud Tanjungpandan, Belitung, Sabtu (3/4/2021).

Mendampingi sang suami, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman yang juga Ketua Umum Pengurus Provinsi Perbakin Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi mengikuti satu nomor pertandingan di ajang ini. Sedangkan Gubernur Erzaldi, mengikuti dua nomor pertandingan.

Melati Erzaldi, pada kesempatan ini mengapresiasi Lanud Tanjung Pandan yang telah melaksanakan even seperti ini. Dirinya sangat bersemangat mengikuti even ini. Lapangan yang baru saja siap untuk digunakan, even ini dioptimalkan untuk dilengkapi segala fasilitasnya.

"Lanud juga mampu mengakomodir kesiapan Babel atas sport tourism yang terus digencarkan dalam pandemi Covid-19," kata Melati Erzaldi mengapresiasi.

Dijelaskan Melati Erzaldi, tiga sport tourism dilaksanakan di Belitung minggu ini. Antara lain, Lomba Mancing, Lomba Golf dan Lomba Menembak.

"Tourism Babel dikemas salah salah satunya dengan berbasis olahraga seperti even-even yang sudah terlaksana sebelumnya sejak Maret 2021," jelasnya. (*)

Penulis : Nona Dp

Foto : Iyas Zi

Editor : Lisia Ayu