Daftar Drakor Romantis Terbaru yang Bikin Kamu Baper Lengkap Sinopsis

BANGKAPOS.COM - Jika kamu pencinta drama korea (drakor) romantis namun bingung mau nonton film apa berikut kumpulan judul drama Korea romantis yang mungkin belum kamu bisa saksikan.

It's Okay to Not Be Okay

It's Okay to Not Be Okay tentu masuk dalam daftar drama Korea romantis komedi terbaik. Drama yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji ini juga menarik perhatian pecinta drakor karena jalan cerita unik mengenai pertemuan penulis buku dan perawat pria di rumah sakit jiwa.

Tak hanya romantis, kamu juga akan dibikin penasaran dengan misteri dan gimik-gimik lucu yang dihadirkan sepanjang drama.

Oh My Baby

Drama Korea romantis lain yang bisa ditonton di Netflix adalah Oh My Baby. Aktris Jang Na Ra kali ini bermain sebagai wanita single yang hampir berusia 40 tahun, bekerja di majalah parenting, dan bercita-cita memiliki anak.

Ia pun terpikir sebuah ide untuk mencari pasangan dari tiga pria terdekatnya. Siapa yang dipilihnya?

Crash Landing on You

Drama Korea Crash Landing on You bisa dibilang menjadi pemicu gelombang Hallyu terbaru yang membuat semakin banyak orang demam drakor.