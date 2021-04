Sempat Dilarang Arya Saloka Main Sinetron, Kini Putri Anne Kembali Eksis Setelah 2 Tahun Vakum 

BANGKAPOS.COM - Kurang lebih 2 tahun berlalu, Putri Anne istri Arya Saloka memutuskan untuk berhenti dari dunia entertainment.

Putri Anne lebih fokus mengurus keluarga kecilnya bersama Arya Saloka dan putra mereka, Ibrahim Jalal Ad Din Rumi.

Namun, kepopuleran Arya Saloka membuat kehidupan Putri Anne kembali jadi sorotan.

Hingga akhirnya untuk pertama kali, Putri Anne kembali lagi ke dunia entertainment setelah 2 tahun tak dibolehkan Arya Saloka..

POSTINGAN Putri Anne Wajah Lelah Mas Al alias Aldebaran di Ikatan Cinta Jadi Sorotan Warganet. Foto:Putri Anne istri Arya Saloka (Instagram @putrianne186)

Bukan bermain sinetron, kali ini Putri Anne dipercayakan menjadi model dari brand fashion.

Beruntung, Putri Anne mengaku percaya diri menjadi model setelah 2 tahun vakum dari dunia entertainment lantaran menjadi model dari produk fashionnya sendiri.

Dimana, istri Arya Saloka ini memang bekerjasama dengan Meccanism, brand fashion miliki Zaskia Adya Mecca.

"Di make up in ka @yayihanoum dan si Pentol ikut nimbrung ka yayi si ahli make up 30 menit.

Masha Allah kk.. thank you so so much for your patience.

Maklumin ya ka kalo ma rempong sambil nyusuin Ibrahim , setelah 2 tahun fakum dari dunia entertainment, sekarang balik lagi buat jd model.