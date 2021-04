Wajib Tahu, Ini 5 Risiko Jika Terlalu Sering Berhubungan Intim, Salah Satunya Infeksi

BANGKAPOS.COM-Bagi pasangan suami istri, hubungan intim sering kali dipandang sebagai aktivitas yang menyenangkan dan merupakan suatu kebutuhan yang harus dijaga keseimbangannya.

Namun, melakukannya terlalu sering mungkin malah akan memberikan efek negatif.

Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan di Archives of Sexual Behavior pada 2017, rata-rata orang dewasa berhubungan intim 54 kali setahun atau rata-rata satu kali per pekan.

Tapi, seberapa sering aktivitas seksual dikatakan terlalu sering dan apa risikonya?

Menurut asisten profesor klinis kebidanan, ginekologi, dan pengobatan reproduksi di The Icahn School of Medicine di Mount Sinai Health System di New York City, Rebecca C. Brightman, MD, definisi "sering" tersebut sebetulnya bervariasi.

"Selain itu, jika terasa nyaman dan tidak menyakitkan, maka seks pada frekuensi berapa pun tidak masalah," katanya kepada Health.

Namun, ada baiknya kita mengetahui tanda bahwa tubuh Anda mungkin perlu jeda berhubungan intim atau dianggap "terlalu sering" untuk tubuh.

Risiko terlalu sering berhubungan

1. Pembengkakan vagina dan labia

Dokter kandungan dan ahli kesehatan wanita dari California, Sherry A. Ross mengatakan, bahaya fisik utama akibat terlalu sering berhubungan intim adalah pembengkakan vagina dan labia yang berlebihan.