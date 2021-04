Nonton Film Drama Korea Cinderella and the Four Knights 16 Episode Full

BANGKAPOS.COM - Drama Korea Cinderella and the Four Knights diadaptasi dari berdasarkan novel berjudul sama karya Lee Min Young (Baek Myo) yang diterbitkan pada 2011.

Drama karya sutradara Kwon Hyuk Chan dan Lee Min Woo ini dibintangi oleh Park So Dam, Jung Il Woo, Ahn Jae Hyun, Lee Jung Shin, Choi Min, dan Son Na Eun.

Eun Ha Won (Park So Dam) merupakan seorang siswi SMA yang miskin.

Baca juga: 7 Cara Nonton Bioskop Online Legal, Banyak Film Seru, Selamat Tinggal IndoXXI dan LK21

Baca juga: 18 Situs Link Nonton Film Korea, Jepang, India Full Movie sub Indo, Banyak Film Baru di Sini Gratis

Setelah ibunya meninggal, ia tinggal bersama ibu dan kakak perempuan tirinya, sementara ayahnya yang bekerja sebagai supir truk jarang pulang ke rumah.

Di rumah, Ha Won tidak diperlakukan dengan baik oleh ibu dan saudari tirinya. Ia harus mengurus rumah, mulai dari memasak hingga mencuci tanpa pernah diberi uang sama sekali.

Namun keinginannya untuk masuk kuliah begitu tinggi, Ha Won pun berkerja sambilan pagi sampai malam untuk menabung.

Nonton Film Cinderella and the Four Knights di Sini

Suatu hari saat sedang bekerja sambilan sebagai pengantar pizza, ia bertemu dengan Kang Hyun Min. Kang Hyun Min menyewanya untuk menjadi tunangan pura-puranya selama tiga jam untuk menghadiri upacara pernikahan kakeknya.

Ha Won tidak tahu jika Hyun Min adalah cucu konglomerat yang sangat terkenal di Korea. Ha Won pun menjadi sorotan media, wajah dan namanya menjadi yang paling dicari di internet.