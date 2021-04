Jelang Bulan Ramadan, Harga Beberapa Bahan Pokok Naik, Kacang Tanah Capai Rp28 Ribu per Kg

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Menjelang bulan Ramadhan Tahun 2021, beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga. Bahan tersebut seperti, kacang tanah, kacang ijo, minyak sayur, indomie yang mengalami kenaikan harga.

Begitulah hal yang diungkapkan oleh distributor sekaligus pedagang di Pasar Besar atau Pasar Induk Kota Pangkalpinang, Hamid saat ditemui Bangkapos.com, Kamis (8/42021)

"Harga sembako yang mengalami kenaikan terutama kacang tanah sekarang Rp28.000 per kg, sebelumnya Rp24.000 per kg, kacang ijo sebelumnya Rp22.000 per kg sekarang Rp26.000 per kg. Minyak Fortune dari Rp12.000 per liter jadi Rp14.000 per liter, Bimoli Rp31.000 per 2 liter yang sebelumnya Rp29.000 per 2 liter, Indomie dari Rp2.500 jadi Rp3.000 per bungkus," katanya, Kamis (8/4/2021).

Dia menyebutkan, khususnya minyak sayur terjadi kenaikan harga kurang lebih satu bulan yang lalu. Sementara beberapa barang lainnya dalam minggu-minggu ini.

Kenaikan harga minyak sayur terjadi diakui Hamid karena pengaruh harga komoditi sawit naik. Sementara harga kacang hijau maupun kacang tanah dirinya tidak mengetahui apa penyebab naik.

Kendati demikian, banyak harga bahan pokok yang masih stabil dan masih sama dengan minggu-minggu kemarin.

"Beras harganya masih stabil, telur stabil, bawang dan cabai masih sama seperti kemarin dan masih banyak juga harga lainnya tetap sama," ujar Hamid.

Berikut harga bahan pokok di tempat Hamid yang beralamat di Pasar Besar Kota Pangkalpinang:

Telur dari Rp1.400 sampai Rp1.500

Bawang merah brebes Rp27.000 per kg, eceran Rp38.000

Bawang putih Rp22.000

Kacang ijo Rp26.000

Harga beras RM Rp13.000 per kg, per karung 10 kg Rp118.000.

Beras 118 per kg Rp118.000,

Beras Sendok 5 kg Rp52.000, eceran per kg Rp11.000

Beras Gareng 5 kg Rp58 000, yang 10 kg Rp114.000

Gula biasa per kg Rp14.000

Gula psm Rp14.000

Minyak sayur Rp14.000

Telur Rp1.500 per butir

Gandum segitiga per kg Rp10.000

Gandum merek payung Rp7.000

Gandum Mila Rp9.000

Susu 3 sapi Rp10.000

Susu enak Rp9.000

Kecap Bango 1 liter Rp43.000

Indomie Rp3.000 per bungkus.

Sementara pengelola toko Samita di pasar besar, Maryam mengatakan harga kacang tanah dan kacang hijau yang memang naik.

"Kebanyakan stabil tapi ada beberapa bahan yang ada kenaikan seperti kacang tanah, kacang hijau," ungkap Maryam.

Kacang tanah Rp28.000 per kg

Kacang hijau Rp25.000 per kg

Telur Rp1.600 per kg

Minyak Fortune Rp 14.000

gula pasir Rp 14.000

Mie Rp 3.000 per bungkus

Kecap ABC botol 135 dan saos ABC Rp 6.000,

Sambal Rp7.000

Kecap Bango 550 ml Rp23 ribu.

Cabai Rp90.000 per kg per ons 10, keriting 40 per kg, bawang merah Rp 38.000 per kg, bawang putih 30 per kg.

(Bangkapos.com/Widodo)