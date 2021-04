Drama Korea Flower of Evil

Nonton Drama Korea Flower of Evil, Kisah Masa Lalu, Identitas dan Kehidupan Baek Hee Sung yang Sembunyikan

BANGKAPOS.COM - Pencinta drama korea (drakor) sekarang kamu bisa nonton film Flower of Evil secara online.

Flower of Evil memiliki 16 episode yang bisa dilihat dengan subtitle Indonesia melalui Viu.

Drama Korea terbaru ini berkisah mengenai kisah Baek Hee Sung (Lee Joon Gi) yang menyembunyikan identitasnya.

Dia menikah dengan Cha Ji Won (Moon Chae Won), seorang detektif dan memiliki anak perempuan.

Flower of Evil (Korean Area)

Kehidupan keluarganya bahagia, sebelum akhirnya beberapa kisah masa lalu Hee Sung mulai dicurigai.

Flower of Evil dibintangi oleh Moon Chae-Won dan Lee Joon Gi.

Mereka berdua sempat berakting bersama dalam drama tvN lainnya, seperti Criminal Minds di tahun 2017.

Flower of Evil menggantikan slot waktu Oh My Baby di tvN.

