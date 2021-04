Atasi Kanker Usus Besar, Ini 5 Pilihan Makanan Pencegahnya

BANGKAPOS.COM - Segala makanan yang dikonsumsi dapat memengaruhi kondisi kesehatan. Untuk mencegah penyakit seperti kanker usus besar atau kanker kolon, tentu pola makan harus dijaga.

Risiko mengalami kanker usus besar dapat dihindari dengan mengonsumsi lima jenis makanan, kata ahli.

Makanan itu mencakup sayuran, biji-bijian utuh (whole grain), legume, kacang-kacangan, serta buah kaya serat.

"Sayuran mengandung nutrisi pencegah kanker yang disebut karotenoid dan flavonoid," kata Amy Rosenfeld, ahli diet terdaftar di Center for Healthy Living di Northern Westchester Hospital, New York, AS.

"Sayuran kaya serat, membuat kotoran menjadi besar dan membatasi jumlah waktu yang dihabiskan di usus besar, mengurangi risiko terkena kanker kolorektal," tambahnya.

Setiap kali kita makan, kita sebaiknya mengisi setengah porsi di piring dengan sayuran berwarna-warni, dan itu bisa sayuran beku (frozen) yang terjangkau dan siap dimakan, kata Rosenfeld.

Makanan dari biji-bijian utuh memiliki kadar serat yang tinggi. Ketika berbelanja roti dan produk sereal, pilih yang mencantumkan bahan biji-bijian utuh terlebih dahulu.

"Coba ganti biji-bijian putih seperti nasi putih dengan biji-bijian utuh atau mencampurkan keduanya."

"Mengonsumsi biji-bijian utuh tiga porsi sehari tidak hanya meningkatkan serat, tetapi juga vitamin B dan mineral penting, seperti besi, seng, tembaga, dan magnesium," sebutnya.

Contoh produk biji-bijian utuh yaitu roti gandum, oat, quinoa, buckwheat (biji tanaman bahan baku soba), jagung, beras merah, dan wild rice (nasi liar yang dipanen melalui tanaman bernama Zizania).