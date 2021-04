Nonton Drama Korea More Than Friends 16 Episode Full

BANGKAPOS.COM - More Than Friends diarahkan sutradara Choi Sung Bum, yang sebelumnya sukses menggarap drakor populer My ID is Gangnam Beauty.

Sementara jajaran pemainnya diisi aktor dan aktris muda Korea Selatan.

Seperti mantan anggota Wanna One, Ong Seong Wu, Shin Ye Eun, dan Kim Dong Joon. Sepanjang 16 episode, More Than Friends akan mengikuti kisah seorang wanita bernama Kyung Woo Yeon (Shin Ye Eun). Ketika usianya 18 tahun, ia jatuh cinta pada temannya sendiri, Lee Soo (Ong Seong Wu). Woo Yeon pun menyatakan perasaannya pada Lee Soo, namun ditolak.

Tujuh tahun kemudian, Woo Yeon kembali mencoba peruntungannya. Lagi-lagi, perasaannya tak berbalas.

Hal ini sempat membuat Woo Yeon berpikir kalau dirinya dikutuk tak bisa menjalin hubungan romantis. Hingga pada suatu ketika, Woo Yeon menyatakan kalau ia tak lagi menyukai Lee Soo.

Tak lama setelah itu, Lee Soo meninggalkan Korea dengan perasaan sedih. Setelah kepergian Lee Soo, Woo Yeon mulai mengencani banyak pria.

Sayang, hubungannya selalu gagal hingga ia mempunyai 12 mantan. Suatu hari, seorang pria bernama On Joon Soo (Kim Dong Joon) datang.

Joon Soo menawarkan diri untuk menjadi pacar Woo Yeon. Dengan begitu, Woo Yeon bisa mengetahui apakah selama ini hubungannya tak pernah langgeng karena pria yang dikencaninya atau kesalahannya sendiri.

Selang tiga tahun, Lee Soo kembali ke Korea dan menemukan Woo Yeon telah bersama Joon Soo. Padahal sejatinya, ia juga menyukai Woo Yeon sejak 10 tahun lalu.