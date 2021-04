Reaksi Aurel dan Atta Halilintar Ketika Melihat Kado Buku Gaya Bercinta, Ada Posisi Mengamuk

BANGKAPOS.COM--- Menikah pada 2 April 2021, pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menerima segudang kado pernikahan.

Bukan hanya dari kalangan artis saja, keduanya juga mendapatkan banyak barang dari penggemar.

YouTuber dengan pengikut lebih dari 27 juta pengguna ini bahkan menerima kado yang dikirim penggemar dari Makassar.

Mengejutkannya, kado itu berisi sebuah buku.

Bukan buku biasa, melainkan buku tutorial berhubungan badan.

Terkejut dengan apa yang dilihatnya, Aurel tak bisa bereaksi selain terpingkal.

Sementara Atta menganggap buku tersebut sebagai edukasi untuk pasangan yang baru menikah.

"Dari AHHA BP Makassar, The New Joy of Sex," kata Atta Halilintar membaca judul buku tersebut, melansir YouTube Atta Halilintar via TribunWow.com.

"Ini untuk belajar kayaknya," imbuh dia.

Aurel Hermansyah kemudian menengok buku tersebut.