Aldebaran dan Andin di Kamar Pengantin Sabtu 10 April, Penonton Ikatan Cinta Takut Kena Prank 

BANGKAPOS.COM - Bocoran Ikatan Cinta malam ini Sabtu 10 April 2021, Aldebaran dan Andin menghabiskan waktu di kamar pengantin.

Bukannya senang, penonton Ikatan Cinta rupanya tak berharap banyak karena takut prank.

Hubungan Andin, Al dan Mama Rosa makin membaik. Hal itu membuat Reyna senang.

Mama Rosa sudah menyiapkan kamar yang telah dihias khusus untuk Andin dan Aldebaran.

Mama Rosa sengaja menyiapkannya agar Andin dan Al bisa berduaan.

Namun rencana itu gagal karena Reyna ternyata rindu ingin tidur bertiga bersama mama dan papanya.

Sehingga Aldebaran dan Andin tak dapat bermesraan di kamar.

Baca juga: Ditinggal Suami Selingkuh, Awal Mula Dukun Pengobatan Alternatif Ningsih Tinampi Mendapat Ilmu

Baca juga: BEI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Fresh Graduate, Ada 3 Posisi yang Dibutuhkan

Baca juga: Curhat Wali Kota Pangkalpinang Gugup Buka Sepucuk Surat yang Dititip ke Satpol PP, Isinya?

Kali Ini bocoran Ikatan Cinta 10 April 2021, Aldebaran dan Andin kembali berada di kamar pengantin.

Terlihat mereka berdua dikalungkan bunga dan menerima pesan agar segera dapat momongan.

"Yeayyy!! Aladin On The Way gak ya..