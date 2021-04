Nonton Drama Korea The Legend of The Blue Sea, Kisah Cinta Putri Duyung Ada Le Min Ho

BANGKAPOS.COM - Bagi para pecinta aktor Lee Min Ho, jangan lewatkan drama Korea The Legend of The Blue Sea.

The Legend of The Blue Sea adalah serial televisi Korea Selatan yang terinspirasi dari legenda Joseon klasik, kisah sejarah tidak resmi Korea.

Legenda itu berisi tentang kisah cinta antara anak seorang keluarga bangsawan Joseon bernama Kim Dam Ryeong (Lee Min Ho) dan putri duyung bernama Se Hwa (Jun Ji Hyun).

Tetapi, dalam legenda tersebut, Kim Dam Ryeong dan Se Hwa mengalami akhir kisah yang kenyedihkan.

Agar hal itu tidak terulang, Dam Ryeong mengirim sebuah artefak untuk mencoba memperingatkan dirinya di masa depan.

Takdir Dam Ryeong dan Se Hwa kembali terjalin di kehidupan yang baru. Heo Joon Jae, seorang penipu menawan bertemu dengan putri duyung yang kemudian ia namai Shim Chung di Spanyol.

Sejak pertemuan itu, Heo Joon Jae terus didatangi mimpi tentang artefak misterius.

Heo Joon Jae akhirnya mempelajari dunia Dam Ryeong dan takdirnya. Kemudian, ia mencoba untuk mencengah tragedi yang sama kembali menimpa dirinya dan Shim Chung.

Drama Korea yang pernah populer pada akhir 2016 ini disajikan dalam 20 episode yang disutradarai oleh Jin Hyuj dan Park Seon Ho.