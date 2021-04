Ikatan Cinta Episode 234 Akhirnya Aldebaran dan Andin Pecah Telur Setelah Enam Bulan Menikah 

BANGKAPOS.COM - Segmen 1 Episode 234 Ikatan Cinta, Minggu (11/4/2021), Akhirnya, impian penonton akan datangnya "Aladin On The Way" akan terwujud.

Tepat pada enam bulan pernikahan yang penuh gejolak masalah, Al dan Andin resmi jadi suami-istri seutuhnya.

Rencana Rossa menyuruh mereka untuk berbulan madu akhirnya terjadi.

Bahkan, sebelum 'pecah telur' itu, Al dan Andin sama-sama deg-degan.

Baca juga: Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan 2021, Berikut Ketentuan WFF dan WFH

Baca juga: Ingat Munaroh Pacar Mandra di Film Si Doel Anak Sekolahan? 16 Tahun Berlalu Wajahnya Makin Kinclong

Baca juga: BPKH Buka Banyak Lowongan Kerja Pegawai Tetap untuk Lulusan S1 dan S2

Terkait soal kaitan Ricky dan Elsa, hampir saja Rafael ketahuan, meski Ricky percaya dengan tuturan Rafael usai diberitahu Rendy.

Rendy sudah ambil dua-tiga langkah ke depan sebelum kejadian, itulah dilihat Rafael.

Meski tak menemukan kaitan Elsa dan Ricky, Rendy justru menemukan fakta lain.

Rendy melihat betapa Ricky amat terobsesi dengan Elsa, terbukti pada tiga lembar foto Elsa yang ada di dalam data ponsel Ricky.

Ada satu kejadian yang menyakitkan hati Ricky di balik foto itu, Elsa mencampakkannya saat tahu ada Nino di belakangnya.

Kali ini, Ricky tak mau lepas peluang agar dapat memiliki Elsa, walau baru berhadapan dengan Nino.