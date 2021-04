Lembaga Dakwah PBNU Luncurkan Wajah Baru Muslimapp.id, Aplikasi Keislaman Karya Anak Bangsa

BANGKAPOS.COM - Divisi Usaha Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD-PBNU) bekerjasama dengan PT. Digital Muslim Global menghelat acara peluncuran wajah baru Muslimapp.id,

sebuah StartUp Aplikasi Karya Anak Bangsa yang melayani kebutuhan muslim Indonesia.

Acara peluncuran tersebut dirangkai dengan Tausiyah Kebangsaan dalam rangka menyambut hadirnya bulan suci Ramadhan 1442 H yang diselenggarakan di Gedung PBNU Jakarta, 12 April 2021.

Peluncuran Muslimapp.id wajah baru tersebut dihadiri pengurus PBNU, pengurus LD-PBNU, tokoh agama, dan jajaran direksi PT. Digital Muslim Global.

Muslimapp.id adalah Aplikasi Keislaman Karya Anak Bangsa yang hadir untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia, dalam hal beribadah maupun aktivitas sosial lainnya.

Termasuk menyajikan pembelajaran keislaman dengan mengedepankan Islam wasathiyah, toleran dan damai.

Direktur Utama Muslimapp.id, Rachmad Isdiawan, menyebutkan bahwa Muslimapp.id didirikan tahun 2018 dan telah didownload oleh lebih dari 600.000 pengguna Mobile App di Indonesia, baik melalui platform Android maupun IOS.

Muslimapp.id terus mengembangkan fitur-fitur baru untuk menunjang kebutuhan muslim Indonesia dalam mempelajari Islam.

”Peluncuran Wajah Baru Muslimapp.id ini sekaligus mengenalkan fitur-fitur baru, yaitu berupa berita dan artikel keislaman, kajian keislaman dalam formal audio dan video live streaming, islamic quote wallpaper, dan Virtual Muslim Class,” ujar lelaki yang akrab disapa Davi itu seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima bangkapos.com.

Lebih jauh, Davi mengungkapkan, Muslimapp.id dengan wajah baru bertekad menjadi Aplikasi Karya Anak Bangsa yang menyediakan kebutuhan umat Islam, baik dalam hal ibadah, sosial, ekonomi, E-Commerce, life style, konsultasi bisnis muslim, hingga pembelajaran keislaman, dalam satu Aplikasi, dengan tagline All Muslim Needs in One App.

Tidak hanya meluncurkan fitur-fitur baru, Muslimapp.id juga akan menghadirkan konten- konten keislaman yang disajikan oleh Ustadz dan Kyai yang memiliki kualifikasi keilmuan yang baik tentang keislaman.