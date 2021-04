Segini Harga Cabai dan Bawang di Pedagang Pasar Pangkalpinang    

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Memasuki awal Bulan Ramadan 1442 H, harga komoditas cabai dan bawang di Kota Pangkalpinang sangat bervariasi.

Iwan seorang pedagang cabai dan bawang di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang mengatakan, harga cabai rawit saat ini turun Rp5.000 per kilogram. Sedangkan cabai besar (keriting) naik Rp2.000.

"Harga cabai rawit sekarang Rp85.000 per kilogram, sebelumnya Rp90.000 per kilogram dan Rp9.000 per ons. Sedangkan Cabai keriting Rp cabai keriting Rp46.000 per kilogram, sebelumnya Rp44.000 per kilogram dan per ons Rp5.000," jelas Iwan kepada Bangkapos.com, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, kata Iwan harga bawang merah dan bawang putih di tempatnya masih sama yakni Rp34.000 per kilogram dan Rp4.000 per ons. Bawang putih Rp24.000 Per Kilogram dan per 2 ons Rp5.000.

Menurut Iwan, naik atau turunnya harga cabai yang mereka jual tergantung dari para petani cabai lokal yang ada di kampung-kampung.

"Harga naik atau turunnya tergantung dari orang kebun (petani cabai-red). Di sini cabai lokal semua, cabai kampung yang kami ambil di kampung-kampung wilayah pulau Bangka," ungkapnya.

Ia mengatakan, naiknya harga cabai besar sudah berlangsung sejak satu hari yang lalu. Begitupun juga dengan turunnya harga cabai kecil sudah satu hari yang lalu.

Terpisah, Yul pedagang cabai dan bawang di Jl Trem Pasar Burung, Kota Pangkalpinang mengungkapkan, harga cabai di tempatnya memang berbeda dari pekan sebelumnya.

"Cabai rawit Rp88.000 per kilogram, sementara satu ons Rp9.000. Kalau cabai keriting Rp48.000 per kilogram dan per ons Rp5.000," ujarnya.

Ia melanjutkan, harga cabai rawit pekan ini turun Rp2.000 sedangkan cabai keriting naik Rp4.000 per kilogram.

Sementara, untuk harga bawang merah di tempatnya Rp35.000 per kilogram dan per ons Rp4.000. Sedangkan Bawang putih Rp25.000 per kilogram dan per ons Rp3.000. (Bangkapos.com/Widodo)