Kampoeng Ramadhan Novotel Bangka, Hadirkan Nuansa Kampung Halaman, Hadirkan Menu Mengugah Selera

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Bulan Ramadan Novotel Bangka Hotel & Convention Centre kembali hadir untuk memberi nuansa yang berbeda di Ramadhan 1442 H.

Bertema Kampoeng Ramadhan, memberi arti serta suasana baru terutama dekorasi dan makanannya.

Apalagi tahun ini pemerintah kembali memberlakukan larangan mudik untuk menghindari peningkatan kasus covid-19.

Director Of Sales Novotel Bangka Hotel And Convention Centre, Sri Sufarni mengatakan, pihaknya membuat dekorasi yang bernuansa kampung.

"Untuk memberi kesan rindu kampung halaman, kami membuat dekorasinya lengkap dengan pernak perniknya, mulai dari rumah kampung, sepeda tua, kereta surong dan lain-lain . Semua dekorasi di buat talent kami sejak 1 Mei 2021 dan sangat cocok buat yang hobby selfie," kata Sri Sufarni, Kamis (15/4/2021).

Suasana para pengunjung saat menyantap hidangan dari Novotel Bangka saat berbuka puasa, Kamis (15/4/2021) malam. (Bangkapos.com/Widodo)

Untuk bisa menikmati hidangan sepuasnya, Novotel Bangka memberikan harga yang sangat terjangkau.

"Khususnya bagi pecinta kuliner yang ada di Bangka Belitung, nikmati All You Can Eat kami mulai 14 April – 10 Mei 2021 hanya dengan membayar Rp185.000 net/orang untuk dewasa dewasa dan Rp150.000 net/orang untuk anak-anak usia 5-12 tahun. Dan nikmati special promo 15% untuk booking dan bayar sebelum 16 April 2021. Buy 10 get 1 free promo dan CSR Program Rp. 150.000 net /orang," jelas Sri.

Anda dapat merasakan Ccta rasa Indonesia setiap hari dan tentunya dengan menu- menu yang variatif mulai dari Rendang Runtiah, kebab, jajanan pasar, angkringan, berbagai minuman dan masih banyak lagi dan tentunya sangat variatif.

Penasaran dengan menu apa aja setiap hari ? Untuk reservasi dan pemesanan silahkan hubungi 0717-436888 dan 08117175777.

(Bangkapos.com/Widodo)