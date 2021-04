Rendang Runtiah dan Gulai Iga Kembang'Ang Makanan Khas Disajikan Novotel Bangka untuk Pengunjung

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Novotel Bangka Hotel And Convention Centre menyajikan Makanan Khas Rendang Runtiah dari Sumatera Barat dan Gulai Iga Kembang'Ang khas Bengkulu. Menu itu disajikan pada Bulan Ramadan untuk para pengunjung hotel ini.

Disediakan beberapa makanan khas dari ke daerahan tersebut supaya masyarakat bisa menikmati makanan daerahnya. Apalagi tahun ini pemerintah kembali memberlakukan larangan mudik untuk menghindari peningkatan Kasus Covid-19.

Chef Novotel Bangka Hotel, Jaka Lestari, Kamis (15/4/2021) malam mengatakan, proses pembuatan Rendang Runtiah ini sendiri lebih kering dan lebih memakan banyak waktu dalam memasak.

"Sebetulnya rendang Runtiah ini sendiri sama seperti rendang biasa. Namun, keistimewaannya prosesnya lebih kering," kata Jaka Lestari Chef Novotel Bangka Hotel, malam tadi.

Kata Jaka, Rendang Runtiah yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini proses pemasakan mencapai 3 hari untuk mencapai tekstur kepadatan rendang yang kering, ciri khas yang disuwir-suwir.

"Setelah memakan waktu 2 sampai 3 jam pemasakannya, dan setelah rendang sudah kering kita suwir-suwir, itu ciri khas dari rendang runtiah," ucap Jaka Lestari.

Rendang Runtiah memiliki citra rasa bumbu yang sangat meresap karena prosesnya lebih lama.

"Secara rasa kalau orang bilang istilahnya "nampol" karena bumbu lebih meresap dengan pemasakan yang lebih lama dari proses rendang biasanya," kata Jaka.

Sementara, Gulai Iga Kembang'Ang yang merupakan ciri khas dari Bengkulu sama dengan gulai-gulai pada umumnya. Namun, rasanya agak sedikit asam karena dalam bahan pembuatan memakai asam Jawa.

Menurut Jaka, rasa dari gulai iga Kembang'Ang ini tidak membuat enek atau mual. Memiliki citra rasa yang segar dan khas.

Director Of Sales Novotel Bangka Hotel And Convention Centre, Sri Sufarni menambahkan di bulan Ramadhan para pengunjung bisa menikmati makanan sepuasnya untuk menu berbuka puasa di Novotel Bangka dengan paket yang bervariasi.

"Khususnya bagi pecinta kuliner yang ada di Bangka Belitung, nikmati All You Can Eat kami mulai 14 April – 10 Mei 2021 hanya dengan membayar Rp185.000,- net/orang untuk dewasa dewasa dan Rp150.000,-net/orang untuk anak-anak usia 5-12 tahun. Dan nikmati special promo 15% untuk booking dan bayar sebelum 16 April 2021. Buy 10 get 1 free promo dan CSR Program Rp150.000,-net /orang," jelas Sri.

Selain dengan menu- menu Rendang Runtiah, Gulai Iga Kembang'Ang, juga dapat menikmati Kebab, Jajanan Pasar, Angkringan, berbagai minuman dan masih banyak lagi. (Bangkapos.com/Widodo)