Luna Maya Tepergok Pakai Busana Seharga Rp50 Juta dan Sama dengan Amanda Manopo, Kerenan Mana?

BANGKAPOS.COM - Artis Luna Maya tepergok mengenakan busana yang sama dengan yang dikenakan oleh Amanda Manopo.

Total harga satu set busana mereka ini adalah Rp50 juta.

Kerenan mana?

Busana kedua artis ini sama setelah belum lama ini Luna Maya menunggah gaya terbarunya.

Dari sana diketahui Luna Maya mengenakan busana sama dengan milik Amanda Manopo.

Busana Luna Maya ini sama persis dengan milik Amanda Manopo yang digunakan saat syuting Sinetron Ikatan Cinta

Penasaran seperti apa gaya Luna Maya dan Amanda Manopo saat kenakan busana yang sama?

"You can sit with us to watch Gucci Aria live tonight at gucci.com 8pm JKT time ❤️ #GucciAria @gucci" tulis Luna Maya mempromosikan acara Gucci (16/04/2021) pada unggahan Instagramnya ini.

Luna Maya Berpose dengan Ayu Dewi dan Nagita Slavina mengenakan busana set dari brand Gucci.

Busana ini terdiri dari "GUCCI - Denim Organic Dress" sebagai atasan dengan zipper.