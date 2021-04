Pengasuh Rafatar Sudah Ada Firasat Nagita Slavina Hamil, Nekat Berbohong Soal Ini Demi Bosnya

BANGKAPOS.COM - Pengasuh Rafathar, Mbak Lala ternyata sudah punya firasat bahwa Nagita Slavina hamil.

Dia pun nekat berbohong demi kebaikan Nagita Slavina.

Seperti diketahui, kabar bahagia datang pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Nagita Slavina akhirnya hamil anak kedua.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rans Entertainment, Jumat (16/4/2021).

Momen bahagia ini merupakan penantian setelah memiliki anak pertama mereka, Rafathar Malik Ahmad.

Gigi, sapaan akrab Nagita Slavina mencoba test pack atas dorongan sang adik, Caca Tengker.

Pemeriksaan ini dilakukan di akhir Maret lalu, setelah istri Raffi Ahmad itu telat datang bulan.

Dari hasil test pack, menunjukkan bahwa Gigi ternyata positif hamil.

"Look at this, oh my God. I'm shaking, ini beneran nggak sih," tutur Nagita Slavina.