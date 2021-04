Ada Unesco Global Geopark di Belitung, Wakil Gubernur Berikan Harapan Tinggi Pariwisata di Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Geopark Belitong sudah berubah nama menjadi Belitong Unesco Global Geopark (UGG).

Perubahan itu ditetapkan melalui sidang ke-211 oleh Dewan Eksekutif Unesco melalui virtual, Kamis (15/4/2021).

Acara penyambutan digital Belitong Unesco Global Geopark juga bakal dilaksanakan pada, 22 April 2021 mendatang, di ruang Sidang Pemkab Belitung.

Dengan prestasi tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Abdul Fatah, mengucapkan selamat dan mengatakan ini sebagai harapan baru pariwisata di Belitung untuk semakin berkembang kedepan.

"Geopark Belitong dinaikkan kelasnya oleh Unesco, menjadi Belitong Unesco Global Geopark, artinya Unesco memberikan suatu perhatian dan harapan yang tinggi terhadap apa yang ada di Belitong," jelas Abdul Fatah kepada Bangkapos.com, Senin (19/4/2021) di tempat kerjanya.

Pria kelahiran Belitung Timur ini, mengatakan momen ini menjadikan pulau Belitung menjadi tempat kunjungan wisata yang banyak menghadirkan banyak pilihan tempat wisata.

"Kita meyakini kalau misalnya dengan berubah nama ini, memiliki daya tarik tinggi secara langsung mempengaruhi ekonomi masyarakat. Secara menyeluruh tinggal bagaimana mengemasnya agar masyarakat merasakan dampaknya," ujarnya.

Dia menambahkan, dengan adanya penambahan titik lokasi kunjungan wisata di Babel, diharapkan Belitong menjadi lokasi wisata selain dari objek wisata pantai dan wisata hutan mangrovenya.

"Dengan banyak tempat wisata ini menjadi banyak pilihan bagi wisatan yang ingin melihat wisata pantai, hutan mangrove, bebatuan serta wisata hal lainnya,"terangnya.

Senada disampaikan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, mengatakan dari hasil sidang council UGG, menyatakan 17 Geosite dalam Geopark Belitong akhirnya dinyatakan lulus (accepted) sebagai the new member of UGG.