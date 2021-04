Tak Ada Angin Tak Ada Hujan, Foto Sule di Instagram Nathalie Holscher Hilang, Netizen: Gimmick?

BANGKAPOS.COM - Istri komedian Sule, Nathalie Holscher kini tengah jadi sorotan.

Bahkan ada yang menduga sesuatu tengah terjadi di rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher.

Semuanya karena unggahan di Instagram Nathalie Holscher.

Tak ada angin tak ada hujang, foto-foto Sule di akun Nathalie Holscher menghilang.

Perempuan berusia 28 tahun itu juga mengunggah fotonya menitikkan air mata.

"Kuat," tulis Nathalie Holscher pada unggahan Instagram Story tersebut

Capture instastroy Nathalie Holscher (Instagram)

Tak sampai disitu, ia juga menuliskan suara hatinya di unggahan Instagram Story berikutnya.

"Enough is enough, i'm done" tulisnya

Foto pernikahan lenyap

Kini di akun Instagramnya hanya tersisa 56 foto, bahkan foto pernikahannya dengan Sule pada15 November 2020 turut lenyap.