Pernikahan Sule dan Nathalie Holscher Dikabarkan Retak, Pisah Ranjang, Oma Geram : Cucuku Tersiksa

BANGKAPOS.COM ---Kehidupan rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher akhir-akhir ini menjadi sorotan publik.

Dari unggahan Nathalie Holscher di media sosial, publik menduga ada hal yang kurang beres dalam rumah tangga mereka.

Tanpa ada angin, Nathalie Holscher tiba-tiba mengunggah foto dirinya sedang menangis di Instagram Story.

Wanita yang dipanggil Bundil oleh anak-anak Sule itu juga menuliskan kata 'kuat' dan 'Enough is enough, im done!' yang tak pelak mengundang kecurigaan publik.

Isu permasalahan rumah tangga semakin berhembus kencang saat Nathalie Holscher kedapatan menghapus semua foto Sule dari akun Instagram pribadinya.

Hanya tersisa 57 postingan yang seluruhnya merupakan potret Nathalie Holscher tanpa sang suami.

Sule dan istrinya, Nathalie Holscher ((YouTube TRANS TV Official))

Tetapi, usai menjadi sorotan publik karena menghapus foto pernikahannya, perempuan berusia 28 tahun itu menangis diduga karena beselisih paham dengan Sule dan memutuskan untuk pisah ranjang.

Nenek Nathalie Holscher, Oma Hetty Holscher akhirnya secara gamblang mengatakan hal yang sebenarnya.

Dikutip dari Tribunbogor.com, Oma Hetty mengaku geram dengan perlakuan Sule kepada Nathalie Holscher.

Baru 6 bulan menikah, Sule dan Nathalie Holscher sudah pisah ranjang.