Benarkah Gofar Hilman Tiduri 100 Cewek di Umur 21 Tahun? Tonton Video Pengakuannya

BANGKAPOS.COM -- Gofar Hilman harus bicara blak-blakan tentang pengalaman seksnya pada TonightShowNet yang disiarkan di kanal YouTube.

Abdul Gofar Hilman atau lebih dikenal dengan Gofar Hilman, lahir di Jakarta, 26 April 1983; umur 37 tahun merupakan seorang penyiar radio, youtuber, aktor, pembawa acara, komedian, dan pengusaha berkebangsaan Indonesia.

Ia dikenal sebagai penyiar radio Hard Rock FM sejak tahun 2012 hingga 2021.[3] Gofar merupakan pemegang Rekor MURI siaran radio terlama yakni 34 jam nonstop.

Selain sebagai penyiar, ia juga membintangi beberapa film layar lebar seperti Aku Cinta Kamu, Me & You vs The World, dan Midnight.

Pada 11 April 2021 lalu TonightShowNet menghadirkan Gofar Hilman sebagai bintang tamu.

Pada tayangan itu Gofar Hilman dicecar para host yakni Desta, Vincent Rompies dan Hesti Purwadinata.

Gofar Hilman pun harus mendapat banyak pertanyaan nyeleneh.

Desta mengatakan ada gosip kalau Gofar Hilman pernah berhubungan badan dengan lebih dari 100 wanita.

"Salah, gue revisi, pas umur 21," kata Gofar Hilman yang membuat seisi studio terpingkal-pingkal.

Gofar Hilman mengatakan dirinya pelupa, dan dia mencatat setiap wanita yang bertemu dengannya.

Berikut videonya:

Menjadi penyiar radio merupakan cita-cita Gofar dari kecil. Ketertarikannya itu berawal dari kesukaannya mendengar radio Suara Kejayaan.

Gofar bercerita, ia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil hingga tahun 2008, namun ia mengundurkan diri untuk mengejar cita-citanya sebagai penyiar radio.

Berbekal pengetahuan musik, Gofar bersama temannya, membuka usaha toko baju dan rekaman. Kini toko rekaman tersebut berkembang menjadi toko burger bernama "Lawless Burgerbar".. (*)