Distributor Jamin Stok Bahan Pokok Aman Hingga Lebaran Idul Fitri

Stok bahan pokok (bapok) saat ini dan sampai menjelang lebaran Idul Fitri dipastikan aman.

Ketersediaan stok bapok ini disampaikan pimpinan gudang bahan pokok (distributor) yang ada di Jl Soekarno Hatta Kota Pangkalpinang, Yunardi kepada wartawan.

"Stok bahan pokok di gudang cukup untuk lebaran idul Fitri tahun 2021," kata Yunardi atau yang sering disapa Ayun, Rabu (21/4/2021).

Ketersediaan bahan pokok di gudang milik Ayun ini mulai dari beras, gula, terigu, kacang kedelai, kacang tanah, terigu dan bawang putih.

"Stok gula saat ini 100 ton, beras sebanyak 700 sampai 800 ton, kedelai ada 30 ton, terigu 200 ton, kacang tanah 20 ton," ungkap Ayun.

Ayun menjelaskan, gula per karung isi 50 kilogram dengan harga Rp 565.000, beras 118 isi 10 kg Rp110.000, kacang kedelai Rp 10.000 per kilogram, kacang tanah Rp 23.600 per kilogram, terigu Rp154.500 dan bawang putih Rp 20.000 per kilogram.

Ia menyebutkan, pendistribusian yang diperoleh dari Jakarta itu, saat ini tidak terjadinya kendala.

"Kami peroleh bahan pokok ini dari Jakarta, dan saat ini masih berjalan lancar," sebutnya.

Menurutnya, semua bahan pokok tersebut rutin datang dalam satu Minggu sekali.

"Setiap Minggu ada pembongkaran dan rutin datang. Misalnya bahan pokok beras 300 ton, gula ada 100 ton, tergantung pembelian lancar atau tidak. Tapi kami pastikan bahan pokok aman sampai lebaran," kata Ayun.

