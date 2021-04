HMPS Prodi KPI IAIN SAS Babel Gelar Sharing and Asking With Camaba SPAN PTKIN

Sharing and Asking With CAMABA KPI jalur SPAN-PTKIN 2021

BANGKAPOS.COM - Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Mengelar kegiatan Sharing and Asking With CAMABA KPI jalur SPAN-PTKIN 2021.

Kegiatan ini dikhususkan kepada para Calon mahasiswa baru (Camaba) KPI yang diterima lewat jalur SPAN PTKIN melalui aplikasi zoom, Minggu, (18/04/2021).

Dzarfan selaku Ketua HMPS KPI, menyampaikan kepada para camaba untuk betah belajar di prodi KPI. Ia juga meminta peserta agar jangan pernah ragu-ragu jika ingin meminta bantuan atau hanya ingin sharing-sharing seputar keprodian.

“Karena kakak-kakak tingkat dan HMPS Prodi KPI pasti akan selalu siap siaga untuk kalian. Sekali lagi selamat datang calon mahasiswa baru prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam(KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam,” katanya.

Kurangnya partisipan dalam kegiatan Sharing and Asking ini dikarenakan jam pelaksanaan yang kurang tepat. Hal ini terkendala oleh para pelaksana yang juga sibuk mengerjakan tugas sebagai mahasiswa.

Sharing and Asking With Calon mahasiswa baru dibekali beberapa hal penting terkait perkuliahan di HMPS KPI. Hal-hal penting tersebut meliputi proses registrasi, KRS dan KHS yang harus dimengerti oleh calon mahasiswa.

Cara-cara komunikasi yang baik juga disampaikan kepada calon mahasiswa agar interaksi antara dosen dengan mahasiswa berjalan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi perihal kampus, akademik, organisasi, dan beasiswa

"Kami berupaya untuk memberikan gambaran awal kepada calon mahasiswa baru terkait dengan prodi, sehingga kedepannya mereka tidak merasa salah jurusan," tutur Dzarfan.

Dia mengatakan bahwa edukasi yang diberikan juga tentang gambaran kehidupan kampus, bagaimana menjadi mahasiswa produktif di kampus dengan berbagai pencapaian baik akademik maupun non-akademik. Selain itu, peserta diberikan tips dan kiat-kiat mendapatkan beasiswa, agar mereka memiliki semangat untuk cepet studi.

"Adanya sharing ini dapat membekali mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik di HMPS KPI sekaligus memberikan pendampingan dan pengawalan intensif supaya kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya iklim akademik sehat yang dirasakan mahasiswa, maka mereka dapat mengembangkan potensi dirinya lebih baik,” sambungnya.