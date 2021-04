Putri Delina Mendadak Sindir Soal Kepalsuan Usai Nathalie Holscher Hengkang dari Rumah Sule

BANGKAPOS.COM – Prahara tengah menyelimuti rumah tangga komedian Sule dan Nathalie Holscher yang baru berusia seumur jagung.

5 bulan mengarungi biduk rumah tangga, pernikahan Sule dan Nathalie Holscher kini justru dikabarkan berada di ujung tanduk.

Tudingan ini berawal dari aksi Nathalie Holscher yang mendadak menghapus semua foto Sule di media sosial miliknya hingga lenyap tak bersisa.

Tak cukup sampai di situ, wanita yang dulunya berprofesi sebagai DJ tersebut secara mengejutkan mengunggah gambar dirinya sedang menangis sesenggukan.

Seperti tampak dari postingan Instastory di akun @nathalieholscher pada Minggu (18/4/2021) lalu.

Istri Sule ini lantas menumpahkan curahan hatinya yang terdalam.

"Enough is enough, I'm done! (Sudah cukup, aku selesai),” tulisnya.

Sontak saja, polemik ini mengundang tanda tanya di benak netizen, terutama soal nasib pernikahan Sule dan Nathalie Holscher.

Unggahan Nathalie Holscher yang mengisyaratkan keretakan rumah tangganya dengan Sule.

Bak bola api yang bergulir liar, konflik rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher nyatanya kian hari kian memanas.