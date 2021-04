Sule Ketahuan Mengaku Masih Sayang Lina Jubaedah, Nathalie Holscher Minta Maaf

BANGKAPOS.COM - Begini respons Nathalie Holscher setelah tak sengaja mendapati sang suami Sule ternyata masih menyayangi mendiang mantan istri, Lina Jubaedah.

Baru baru ini, rumah tangga komedian Sule dan Nathalie Holscher tengah menjadi sorotan.

Lantaran beberapa waktu lalu, mantan disjoki itu mengunggah selfienya saat menangis.

Ditambah dengan tulisan singkat yang seolah menandakan dirinya sedang galau.

Saat membagikan InstaStory itu, ia menuliskan satu kata yang seolah menggambarkan kondisinya.

"Kuat," tulis Nathalie Holscher.

Tak sampai di situ, di InstaStory lainnya istri Sule itu juga mengungkapkan isi hatinya.

Belum diketahui dengan pasti maksud unggahan Nathalie Holscher itu.

"Enough is enough, I'm done!," lanjutnya.

Saat ditelusuri, foto-foto kebersamaan pasangan suami istri juga lenyap di akun Instagram Nathalie Holscher.