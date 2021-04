Agenda Gubernur Bangka Belitung Hari Ini, Sambut Belitung Sebagai Anggota Unesco Global Geopark  

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Agenda Gubernur Provinsi Bangka Belitung, pada Kamis (22/4/2021) menghadiri acara Welcome Digital Event For The New Unesco Global Geopark dalam rangka Penyambutan Belitong sebagai anggota Unesco Global Geopark bertempat di Ruang Sidang Pemerintah Kabupaten Belitung.

Berikut agenda gubernur beserta jajaranya:

1. Pukul 08.30 WIB, Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 secara Virtual melalui Aplikasi Zoom bertempat di Ruang Vidcon Kantor Gubernur.

Dihadiri: asisten III

2. Pukul 09.30 WIB, Audiensi dengan Pelaku UMKM Milenial, Belitong Geopark Youth Community, Masyarakat Sadar Wisata (Masata) dan KNPI Belitung bertempat di Wisma Bougenville, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.

Dihadiri: gubernur dan wakil gubernur.

3. Pukul 12.00 WIB, Dzuhur berjamaah kegiatan Ramadhan 1442 H Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Penyerahan Santunan Zakat kepada Mustahiq bertempat di Masjid Al-Ihram, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.

Dihadiri: gubernur dan wakil gubernur.

4. Pukul 13.00 WIB, Rapat Lanjutan Pembahasan Evaluasi atas Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas bertempat di Ruang Romodong Kantor Gubernur.

Dihadiri: asisten III

5. Pukul 13.00 WIB, Audiensi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Belitung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Belitung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Belitung bertempat di Wisma Bougenville, Tanjung Pandan, Belitung.

Dihadiri: gubernur dan wakil gubernur.

7. Pukul 16.00 WIB, Acara Welcome Digital Event For The New UNESCO Global Geopark dalam rangka Penyambutan Belitong sebagai Anggota UNESCO Global Geopark bertempat di Ruang Sidang Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dihadiri: gubernur dan wakil gubernur.

(Bangkapos/Riki Pratama)