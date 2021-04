Rumah Tangga Sedang Tak Akur, Nathalie Holscher Posting Caption Instagram Menohok

BANGKAPOS.COM - Rumah tangga komedian kondang Sule dan Nathalie Holscher saat ini dikabarkan tengah menghadapi badai.

Bagaimana tidak, mereka berdua dikabarkan tak lagi tinggal satu atap di istana megah milik Sule yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.

Bak bola panas, konflik rumah tangga yang baru seumur jagung sepertinya kian diujung tanduk.

Lagi-lagi perempuan yang dulu berprofesi sebagai Disc Jokey (DJ), kembali mengunggah postingan di akun Instagram miliknya @nathalieholscher dengan isyarat sedang tak akur dengan backgroud hitam dan caption yang menohok.

"Terimakasih untuk semua, aku capek sabar sabar sabar tapi sabar ada batasnya dan berusaha berbuat ke arah yang lebih baik sayang dan ikhlas tulus tapi kayak ngerasa cinta aku cuma cinta sendiri, ga ada feedbacknya," tulis Nathalie.

Selain itu, dalam postingan instagram terakhir ibu sambung Rizky Febian juga terlihat mengenakan gaun berwana krim, ia tampak anggun saat sesi foto tersebut.

Dengan pose duduk sambil memejamkan mata dan tangan di atas paha, sepertinya ia ingin terlihat bahagia.

Postingan foto itu juga dibubuhi caption "there are so many beautiful reasons to be happy," artinya "ada begitu banyak alasan untuk bahagia,".

Postingan instagram Nathalie Holscher mengenakan gaun warna krim (Instagram @nathalieholscher)

Tak ayal, postingan tersebut kini juga mulai ramai dibanjiri komentar netizen.

Bahkan, ada juga warganet yang menyebut kekayaan yang dimiliki bapak empat orang anak itu tak menjamin hidup rumah tangga mereka dapat bahagia.