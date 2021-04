Anya Geraldine Kalah, Amanda Manopo yang Dipilih Maia Estianty Sebagai Calon Mantunya

BANGKAPOS.COM - Sulit memungkiri, Anya Geraldine adalah sosok wanita yang cantik.

Tapi cantik saja tak cukup.

Setidaknya, dalam sebuah permainan, Anya Geraldine tak dipilih Maia Estianty sebagai calon mantunya.

Mantan istri Ahmad Dhani itu lebih memilih Amanda Manopo sebagai pacar El Rumi.

Hal ini terungkap pada acara Rumah Seleb MNCTV dengan tema Cari Mantu Bunda Maya.

Pada acara tersebut, Raffi Ahamad mengajak Bunada Maia sapaan akrab Maia Estianty untuk bermain games bersama mereka.

Dalam games, suami Nagita Slavina telah mempersiapkan pertanyaan untuk Maia.

Dalam segmen tersebut Maia hanya dipersilahkan menjawab yes or no dan memberikan komentar atas jawabannya.

Kemudian Maia Estianty diberikan beberapa nama untuk dipilih sebagai calon menantu untuk El Rumi.

Pada babak pertama, foto Amanda Manopo dan Ranty Maria ditampilkan.