Yummi!, Gurih dan Juicy Sate Taichan Bener Pangkalpinang, Ada Menu Buka Puasa Juga loh

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pedas, gurih dan terasa juicy, begitulah sensasi yang dirasa saat daging sate taichan di Taichan Bener Pangkalpinang menyentuh lidah.

Sate ala Jepang olahan daging ayam ini dipadukan dengan sambal bawang resep rahasia yang ditaburi bawang goreng dan kaldu jamur.

Saat disantap sekali, perpaduan sate dan ornamen sambal ini akan bikin nagih dan ingin nambah lagi.

Berbagai varian dapat dipilih mulai dari sate taichan daging dibanderol Rp2.000 per tusuk, taichan campuran Rp1.500 per tusuk, taichan kulit Rp1.500 per tusuk dan taichan sayap Rp6.000 per tusuk.

Ketika disantap bisa dengan nasi dan lontong juga loh!

Tak hanya varian sate taichan yang tersedia, di Taichan Bener Pangkalpinang ada menu andalan yang cocok buat berbuka puasa di bulan ramadhan ini.

Menu Nasi Liwet di Taichan Bener Pangkalpinang (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Paket Ngeliwet Komplit hanya Rp22.000 per porsi, sudah bisa menyantap nasi liwet dengan bumbu rempah khas, sate taichan dipadukan sambal, dan taichan sayap juga.

Paket kedua ada spicy ramyeon hanya Rp21.000, ini cocok sekali bagi yang suka pedas, mie yang kenyal dipadukan bumbu cabai khas makanan Korea, dipadukan sate taichan dan telur ceplok setengah mateng, dijamin yummi!.

Usai makan, tak perlu khawatir berbagai minuman segar tersaji di sini seperti soft drink, sarang walet dan soft drink leci.

Penasaran? Ingin mencicipi atau ajak rekan-rekan berbuka puasa di sini?