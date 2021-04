Ini Sosok Vegen Acni Mantan Istri Kapten Vincent, Minta Tanggung Jawab atas Kehamilan Novita Condro yang Kala Itu Jadi Selingkuhan Suaminya

BANGKAPOS.COM - Kapten Vincent menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini.

Bagaimana tidak, ia beberkan bukti perselingkuhan istrinya yaitu, Novita Condro.

Usut punya usut, sebelum menikahi Novita Condro sang pilot sudah menikah.

Novita Condro istri Kapten Vincent (Kolase TribunStyle)

Ia meninggalkan Vegen Acni gegara hamili Novita Condro yang disebut selingkuhannya saat itu.

Kapten Vincent disebut-sebut kena karma gegara masa lalunya.

Belum lama ini, Vegen Acni membuat unggahan di Instagram Story-nya.

Melansir Suar.ID, "Hai, seru yah. Sama aku juga. Sebutin drama Korea yang bagus? The World of The Married, The Penthouse. Lewattt tebassss," tulis Vegen di Instastorynya belum lama ini.

Unggahan itu diduga menyindir mantan suaminya sendiri.

Kapten Vincent dan Vegen Acni telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan satu anak perempuan.