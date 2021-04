Kabupaten Bangka Tambah 24 Positif Covid-19, 4 Kelurahan dan 2 Desa Lakukan PPKM Mikro

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kabupaten Bangka hari ini, Rabu (28/04/2021) untuk penambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 24 orang, sedangkan pasien yang sembuh 8 orang dan meninggal dunia 1 orang.

Satu orang pasien terkonfirmasi positif Covid-19 meninggal dunia, yakni J (33), perempuan warga Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam.

" Jadi dalam 10 hari terakhir ini ada 242 orang terkonfirmasi positif Covid-19, peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 ini cukup tinggi sedangkan yang sembuh tidak banyak sehingga saat ini tempat karantina yang disiapkan Pemkab Bangka kondisinya penuh," kata Boy Yandra Jubir Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka, Rabu (28/04/2021) sore.

"Jadi jumlah total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka sebanyak 2.775 orang, sedangkan pasien yang sembuh ada 2.548 orang jadi ada 184 orang saat ini menjalani isolasi dan karantina di mess dan rumah sakit yang disediakan Pemkab Bangka," ujar Boy Yandra.

Dari 184 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang menjalani isolasi dan karantina terbanyak dari Kecamatan Sungailiat ada 116 orang, Pemali 38 orang dan Belinyu 26 orang.

Sedangkan untuk pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal dunia sampai saat ini berjumlah 43 orang, dimana terbanyak Kecamatan Sungailiat 19 orang, Pemali 5 Orang dan Belinyu 4 orang , Mendo Barat 3 orang, Puding Besar 3 orang , Riau Silip 3 orang, Merawang 2 orang dan Bakam 4 orang.

"Jumlah kontak erat 4.743 orang, pasien suspek 1.826 orang," ujar Boy Yandra.

Dilanjutkannya untuk pelayanan Swab Antigen di Kabupaten Bangka saat ini 17.595 orang, Swab PCR 8.601 orang atau 26,98 per 1.000 penduduk sudah melebihi target WHO yakni 1 per 1.000 penduduk.

" Kami terus mengimbau masyarakat saat ini selalu disiplin memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah, kalau tidak perlu atau penting maka anda bertahan saja di rumah, semoga kasus ini bisa cepat menurun dan kita bisa beraktivitas seperti biasa dan menuju Bangka ke zona aman atau hijau kembali," harap Boy Yandra.

Diungkapkannya untuk tempat karantina yang disiapkan Pemkab Bangka yakni di Mess Anggrek ada 15 tempat tidur terisi penuh, Mess Melati 14 tempat tidur juga terisi penuh.