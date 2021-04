Paket Berbuka Pak Rahmat All You Can Eat Hanya Rp85.000 Menu Nusantara di Bangka City Hotel

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Selama bulan puasa tahun 2021 ini, Bangka City Hotel menghadirkan paket Pak Rahmat (Paket Prasmanan Ramadhan Hemat).

Sales Executive Bangka City Hotel, Tania mengatakan, Prasmanan Ramadhan Hemat ini memberikan beragam makanan Nusantara yang setiap harinya menu berbeda.

"Intinya di Bangka City Hotel kami sediakan Indonesian Food tahun ini dengan berbagai masakan Nusantara setiap harinya supaya tamu tidak bosan dengan menu tersebut," ujarnya saat ditemui Bangkapos.com, Selasa (27/4/2021).

Ia menyebutkan, Paket Prasmanan Ramadhan Hemat (Pak Rahmat) hanya dengan membayar Rp 85.000 bisa makan sepuasnya.

"Hanya membayar Rp85.000 paket Presmanan Ramadhan Hemat ini tamu bisa makan sepuasnya, All You Can Eat," kata Tania.

Sebanyak 18 menu termasuk takjil dan aneka makanan tradisional yang akan disajikan oleh Bangka City Hotel selama bulan Ramadhan ini dengan Paket Pak Rahmat.

Menu Senin

Soup jagung, ayam goreng serundeng, tumis buncis jagung muda, tahu lada garam, siomay, empek-empek lenjer, kroket, kolak singkong, kolak ubi jalar, kolak labu, bubur ketan hitam, bubur kacang merah, bubur kacang ijo, sambal colo-colo, sambal tetasi, sambal mata, kerupuk, Kemplang bawang, es buah, jeruk kunci, Es teh, kurma arabian, kopi atau teh panas dan air mineral.

Menu Selasa

Soup daging, ayam lada hitam, capcay, mie goreng, pantiauw kuah, otak-otak rebus, karnavis, kolak singkong, kolak ubi jalar, kolak labu, bubur ketan hitam, bubur kacang merah, bubur kacang ijo, sambal colo-colo, sambal tetasi, sambal mata, kerupuk, Kemplang bawang, es Doger, jeruk kunci, es tea, kurma arabian, kopi atau teh panas dan air mineral.