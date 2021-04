Bisa Raup Uang Rp 13 Miliar, Pramugari Ini Bongkar Pengalamannya Layani Penumpang di Dalam Toilet

BANGKAPOS.COM-Kisah yang dialami pramugari ini mungkin terdengar tak masuk akal, namun ada seorang pramugari yang membuat pengakuan mengejutkan.

Melansir Daily Mail, pada Rabu (28/4/21), pramugari ini mengaku telah, menjadi pemuas nafsu penumpang pesawat selama 2 tahun.

Dalam kurun waktu tersebut, dia telah menghasilkan banyak uang dari bayaran berhubungan intim dengan penumpang di toilet pesawat.

Menurut Daily Mail, insiden itu baru ketahuan setelah wanita itu tertangkap basah melakukannya di toilet pesawat.

Setelah insiden itu, dia kemudian dipecat dari pekerjaanya sebagai pramugari.

Menurut laporan, wanita tersebut bekerja untuk maskapai penerbangan di Timur Tengah, namun tidak disebutkan namanya.

Seorang sumber mengatakan kepada Daily Saba dalam bahasa Arab, tentang insiden yang baru saja terungkap itu.

"Dia mengaku berhubungan intim, dengan penumpang setia penerbangan," kata sumber itu.

"Dia sering memilih untuk terbang dalam penerbangan panjang antara Teluk dan Amerika," tambahnya.

Sumber lain mengatakan, wanita itu menghasilkan 2.000 dollar AS (Rp29 juta) per penerbangan, dengan total 900.000 dollar AS (Rp13 miliar) dalam waktu 2 tahun.