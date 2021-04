Ingat Shaheer Sheikh Mantan Ayu Ting Ting? Begini Kondisinya Kala Tsunami Covid-19 di India

BANGKAPOS.COM - India sedang dilanda Tsunami Covid-19. Hal ini berimbas pada semua sisi kehidupan. Ini juga dirasakan aktor India, Shaheer Sheikh.

Mantan kekasih pedangdut Ayu Ting Ting itu malah membagikan kondisinya kala Tsunami Covid India melanda.

Pada Instastorynya baru-baru ini, Shaheer membagikan kegiatannnya yang dilalui melalui online.

Suami Ruchikaa Kapoor itu membagikan foto sedang pertemuan online dengan tiga orang.

Dia cuma memberi caption "Best (Emoji hati)" dalam foto itu.

Shaheer Sheikh saat berbincang online (Instagram shaheernsheikh)

Sementara itu, dalam feed instagramnya, dia curhat soal ujian kelam bagi umat manusia.

Dalam bahasa Inggris, dia menyebut soal senyuman yang memang tak bisa menyembuhkan penyakit.

Tapi, bisa memberikan harapan orang untuk melawan.

Selain curhat, dia membagikan foto-foto bunga Sakura dan keponakannya yang sedang bermain.

"In these dark testing times for humanity it's important to see the light at the end of the tunnel .. Maybe a smile can't cure a disease but it can give courage and hope to people to fight back. Do ur bit, stay positive and and work for a better tomorrow .. #Hope,"