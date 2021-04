Ustadz Abdul Somad Berikan Mahar Emas untuk Fatimah Az Zahra, Segini Rinciannya

BANGKAPOS.COM - Ustadz Abdul Somad resmi menikahi Fatimah Az Zahra. Momen pernikahan pun diunggah di laman resmi Instagram sang dai.

Keduanya telah resmi menikah pada Rabu (28/4/2021) pukul 16.30 WIB.

Informasi ini disampaikan langsung oleh sang ustaz melalui akun Instagram @ustadzabdulsomad_official.

Dalam unggahan tersebut, terlihat Fatimah Az Zahra sudah menggandeng tangan suaminya.

Ustaz Abdul Somad nampak mengenakan pakaian panjang berwarna krem.

Sedangkan gadis 19 tahun itu memakai baju pengantin yang sangat sederhana.

"When the Prophet congratulated a man on his marriage, he said: May Allah bless for you, and may He bless on you, and combine both of you in good (works).

Dari Abu Hurairah ra, ketika Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang menikah, beliau mengucapkan:

"Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, semoga Allah memberkahimu dan Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan". (HR. Abu Daud).

Pernikahan UAS pada 16 Ramadan 1442H bertepatan dengan 28 April 2021 pukul 16.30 Wib," tulis akun @ustadzabdulsomad_official.