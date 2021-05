Hari Buruh, Kadisnaker Bangka Belitung Ajak Tingkatkan Kerja Sama dan Evaluasi

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Dalam Dialog soal Omnibuslaw, pada Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) menjadi hal penting bagi pengurus serta anggota SPSI Bangka Belitung (Babel), Sabtu (1/5/2021) kemarin.

Ketua SPSI Babel Darusman, sempat mengkritisi kebijakan serta dukungan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, terhadap buruh.

Menurutnya pemerintah dapat mengoptimalkan peran Dinas Tenga Kerja jika pada praktiknya adanya temuan yang dianggap tidak berpihak terhadap buruh.

Mengenai kritikan tersebut, Ditanggapi Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Harrie Patriadi, mengatakan dalam peringatan may day ini perlu dilakukan evaluasi dan kerjasama dalam upaya perbaikan terhadap penyelesaian hubungan industrial pekerja dan buruh.

"Kita sikapi sebagai bentuk evaluasi dan perlu meningkatkan kerjasama dengan semua pihak. Sesuai tema may day is recover together. Perbaikan terhadap penyelesaian hubungan industrial pekerja dan buruh di perusahaan-perusahaan. Melalui bipartit sampai dengan tripartit,"jepas Harrie kepada Bangkapos.com, Minggu (2/5/2021).

Di mengharapan melalui mayday ini, mari bersama sama dengan semua pihak bersemangat berupaya maksimal untuk membangun perekonomian kembali yang terpuruk karena Covid-19.

"Melalui bersinergi kita bangkitkan semangat produktivitas baik pekerja maupun perusahaan," harapnya (Bangkapos.com/Riki Pratama)