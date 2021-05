Pertama Kali Pacari Gisel, Wijin Mengaku Insecure dan Kewalahan gara=gara Hal Ini

BANGKAPOS.COM---Kasus video syur yang menimpa Gisella Anastasia atau Gisel rupanya tiadak mempengaruhi hubungan asmara antara Wijaya Saputra alias Wijin.

Beberapa waktu lalu Wijin mengaku jika dirinya akan menikahi kekasihnya itu.

Dilansir dari bangkapo.com hal tersebut diungkapkan dalam video #5MenitAja di kanal YouTube Boy William.

"Will you marry her?" tanya Boy seperti dikutip bangkapos.com, Minggu (2/5/2021).

Dengan sigap, Wijin pun menjawab pertanyaan dari Boy William.

Ia berencana menikahi kekasihnya itu pada saat yang tepat.

"Yes. Tapi nanti," jawab Wijin.

Wijin menjelaskan kepada Boy mengapa ia sudah mantap untuk hidup bersama Gisel.

"Gue rasa hatinya yang membuat gue yakin aja, hatinya dia. Gila nih, gue baru ngomong sama lu aja nih," kata Wijin sedikit malu-malu.

Kita ketahui tak butuh waktu lama bagi Gisella Anastasia atau Gisel untuk mendapatkan pengganti Gading Marten.