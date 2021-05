Nikita Mirzani Berduka, Menangis Pandangi Jenazah di Peti: Selamat Jalan damal Tidur Panjang

BANGKAPOS.COM - Kabar duka datang dari artis Nikita Mirzani, Selasa 4 Mei 2021.

Mantan istri Dipo Latief itu menunjukkan momen tengah berada di rumah duka melalui Instagram Story-nya.

Nikita perlahan berjalan mendekati peti, di mana sahabatnya terbaring kaku.

Ibu tiga anak ini tampak menatap jenazah sahabatnya sembari memanjatkan doa.

Selama ini, Niki memang dikenal sosok artis yang ramah dan kerap membaur dengan siapa saja.

Namun, hal itu tersembunyi di balik sifatnya yang selalu blak-blakan dan suka berteriak saat marah.

Kini, Nikita Mirzani membagikan ucapan duka serta rasa kehilangan atas berpulangnya pria yang disebutnya sebagai sahabat.

Pria tersebut diketahui bekerja sebagai salah satu crew stasiun televisi di mana Nikita Mirzani syuting.

Tak lupa, Nikita Mirzani menuliskan doanya untuk almarhum Marcello Christian, pemilik akun instagram @marcello_nihin.

"Rest in peace. You will be missed."