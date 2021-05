Perum Bulog Subdivre Bangka Jamin Stok Beras dan Bapok Lainnya Tercukupi Sampai Idul Fitri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Perum Bulog Subdivre Bangka Taufiqurokhmah (Fifi) melalui Indra Jaya selaku Kasi Pelayanan Publik Perum Bulog Bangka mengatakan, beras dan bahan pokok lainnya cukup sampai hari raya idul Fitri mengingat ketersediaan masih banyak.

"Stok beras kita punya 778 ton, gula pasir sebanyak 111.500 ton, minyak goreng 11.692 liter, tepung terigu 5.000 kg atau 5 ton. Bahan pokok tersebut terjamin dan tercukupi sampai lebaran idul Fitri tahun 2021," katanya kepada Bangkapos.com, Kamis (6/5/2021).

Menurutnya, ketersediaan beras tersebut tercukupi untuk 4 sampai 5 bulan kedepan karena selain itu juga banyak distributor di Bangka.

Sementara, stok gula untuk melayani pasar murah. Namun diakuinya apabila ada distributor yang mau membeli dengan harga sesuai pihaknya juga menerima.

"Kalau distributor mau ambil gula kita layani, yang penting harganya masuk. Termasuk juga dengan minyak goreng untuk pasar murah dan Rumah Pangan Kita," katanya.

Begitupun juga dengan tepung terigu untuk di pasar murah, namun tidak menutupkemungkian apabila ada RPK (Rumah Pangan Kita) yang meminta tetap dilayani.

Indra Jaya menyebutkan harga beras premium Rp11.000 per kilogram, medium Rp9.000 per kilogram, gula pasir Rp12.500 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter.

Lebih lanjut Indra menjelaskan, ketersediaan gula tergantung permintaan juga belum bisa dipastikan tercukupi untuk berapa bulan.

"Misalnya kita adakan paket-paket, kalau mereka (distributor-red) mau beli 100 ton dengan harga cocok kita kasih dan tidak bisa diprediksi berapa bulan, namun untuk sampai lebaran ini masih tercukupi," tukasnya.

