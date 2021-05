UPDATE: Kabupaten Bangka Tambah 45 Pasien Positif Covid-19, Sembuh 32 Orang

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kabupaten Bangka hari ini, Kamis (06/05/2021) untuk penambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 45 orang, sedangkan pasien yang sembuh 32 orang. "Jadi jumlah total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka sebanyak 3.051 orang, sedangkan pasien yang sembuh ada 2.733 orang jadi ada 271 orang saat ini menjalani isolasi dan karantina di mess dan rumah sakit yang disediakan Pemkab Bangka," kata Boy Yandra, Jubir Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka, Kamis (6/5/2021).

Diungkapkannya, dari 271 orang positif, dimana 127 (47 persen) orang ditampung isolasi, icu dan karantina.yang disiapkan Pemkab Bangka, sedangkan sisanya 149 ( 53 persen) orang menjalani isolasi mandiri (isoman) di wilayah penerapan PPKM mikro saat ini ada 7 daerah, yakni 4 kelurahan, dan 3 desa.

"Jadi saat ini ada 7 kelurahan/desa yang ditetapkan sebagai zona merah, yakni Desa Karya Makmur dan Air Ruai Kecamatan Pemali, Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam , Kelurahan Sungailiat, Parit Padang, Srimenanti dan Bukit Betung di Kecamatan Sungailiat," ujar Boy Yandra.

Dilanjutkannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sudah melakukan pengambilan sampel Swab sebanyak 9.344 Swab atau 27,2 per 1.000 penduduk, hal ini sudah melebihi ketentuan WHO 1 per 1.000 penduduk.

"Sedangkan untuk pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal dunia sampai saat ini berjumlah 47 orang, dimana terbanyak Kecamatan Sungailiat 20 orang, Pemali 5 Orang dan Belinyu 5 orang , Mendo Barat 5 orang, Puding Besar 3 orang , Riau Silip 3 orang, Merawang 2 orang dan Bakam 4 orang," ujar Boy Yandra.

Dilanjutkannya jumlah kontak erat 5.337 orang, suspect 2.047 orang, dan suspect discardid 1.745 orang.

" Kami terus mengimbau masyarakat saat ini selalu disiplin memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah, kalau tidak perlu atau penting maka anda bertahan saja di rumah, semoga kasus ini bisa cepat menurun dan kita bisa beraktivitas seperti biasa dan menuju Bangka ke zona aman atau hijau kembali," harap Boy Yandra.

Diungkapkannya untuk tempat karantina yang disiapkan Pemkab Bangka yakni di Mess Anggrek ada 15 tempat tidur terisi 14, Mess Melati 14 tempat tidur juga terisi 13.

"Untuk ruang ICU yang disiapkan di 5 rumah sakit yang ada di Kabupaten Bangka sebanyak 28 tempat tidur dan terisi 18 tempat tidur. Sedangkan ruangan isolasi yang disiapkan ada 147 tempat tidur terisi 77 tempat tidur ," jelas Boy Yandra.

Diungkapkannya, Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka hari ini melakukan sosialisasi hasil rakor penanganan Covid-19 untuk daerah zona merah di Desa Karya Makmur.

"Daerah zona merah masuk PPKM mikro dimana tidak boleh ada takbiran keliling Idul Fitri, Salat Id dilaksanakan di halaman.luar masjid, masjid tidak ada membentangkan karpet tetapi membawa sajadah masing-masing, ini merupakan kesepakatan rakor penanganan Covid-19 untuk daerah zona merah," tukas Boy Yandra.

Boy Yandra mengimbau kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan prokes 3M dengan baik, bila ada anggota keluarga sakit atau demam segera melaporkan ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat sehingga memudahkan pemutusan mata rantai penyebaran penularan wabah Covid-19.

" Bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah di masjid agar pengurus masjid selalu mengingatkan kepada para jamaah agar selalu menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan, semoga kita bisa membantu memutuskan.mata rantai penyebaran penularan wabah Covid-19," harap Boy Yandra.

Kepada masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia terkonfirmasi positif Covid-19 maka akan dilakukan pemakaman sesuai prosedur SOP Covid-19 dan tidak ada lagi tawar menawar sebab ini adalah SOP yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan dan WHO, tolong ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.(Bangkapos.com/Edwardi)