Melinda Langsung Jadi Janda Terkaya Dunia Usai Cerai dari Bill Gates, Segini Harta yang Dimilikinya

BANGKAPOS.COM-Miliarder dunia Bill Gates mengumumkan perceraiannya dengan sang istri Melinda Gates.

Keduanya memutuskan untuk bercerai setelah selama 27 tahun menjalin hubungan pernikahan.

Dilansir dari Bloomberg, Selasa (4/5/2021) keduanya memiliki total nilai kekayaan sebesar 146 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.117 triliun (kurs Rp 14.500).

Pasca-pengumuman mengenai perceraiannya, Bill dan Melinda Gates sudah mulai membagi kekayaan mereka.

Hal tersebut membuat Melinda resmi menjadi seorang miliarder.

Mellinda Gates (Intagram/ Kolase TribunJakarta.com)

Melansir Market Watch yang mengutip The Wall Street Journal via Kontan.co.id, di hari Bill Gates mengumumkan bahwa mereka akan bercerai, perusahaan induk Bill Gates, Cascade Investment, mentransfer saham di beberapa perusahaan kepada Melinda Gates yang bernilai hampir 2,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 34,199 triliun (kurs Rp 14.240).

Menurut pengajuan SEC, Melinda Gates sekarang menjadi salah satu pemegang saham terbesar di Coca-Cola pembotolan Coca-Cola Femsa SAB dan Grupo Televisa SA, yang keduanya berbasis di Meksiko.

Dia sekarang juga memiliki 14,1 juta saham CNI Canadian National Railway Co dan 2,94 juta saham pemilik dealer mobil AS AutoNation Inc.

Melinda Gates merupakan seorang manajer umum di Microsoft dan telah menjadi penulis serta filantropis sejak menikah.

Dia juga telah lama memiliki kekayaannya sendiri yang dijalin ke dalam kekayaan Bill Gates.