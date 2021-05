UPDATE: Lagi, 28 Warga Bangka Terpapar Virus Corona, Balita Usia Tiga Tahun Langsung Isoman

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pasien Covid-19 di Kabupaten Bangka bertambah lagi. Pada hari ini, Jumat (7/5/2021) tercatat sebanyak 28 orang dinyatakan terpapar Virus Corona, sedangkan pasien yang sembuh 27 orang.

28 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 hari ini, satu di antaranya balita usia 3 tahun, perempuan Warga Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali. Balita ini gejala demam, batuk, pilek dan yang bersangkutan isolasi mandiri.

"Jadi jumlah total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka sebanyak 3.079 orang, sedangkan pasien yang sembuh ada 2.760 orang jadi ada 272 orang saat ini menjalani isolasi dan karantina di mess dan rumah sakit yang disediakan Pemkab Bangka," kata Boy Yandra, Jubir Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka, Jumat (7/5/2021) sore.

Menurut Boy, 272 orang positif, di mana sebagian ditampung di tempat isolasi, icu dan karantina.yang disiapkan Pemkab Bangka, sedangkan sisanya menjalani isolasi mandiri (Isoman) di wilayah penerapan PPKM mikro saat ini ada 8 daerah, yakni 5 kelurahan dan 3 desa masuk zona merah.

"Dari 272 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 saat ini terbanyak di Kecamatan Sungailiat ada 129 orang, Pemali 65 orang dan Belinyu 43 orang," ujar Boy Yandra.

Dilanjutkannya, untuk Kecamatan Sungailiat, di mana Kelurahan Sungailiat ada 19 orang menjalani isolasi mandiri, Srimenanti 24 orang Isoman, Kenanga 12 orang, Paritpadang 12 orang, Bukitbetung 24 orang, sedangkan Desa Airuai Pemali ada 29 orang Isoman, Desa Karya Makmur 21 orang dan Desa Bukitlayang 12 orang, jadi saat ini ada 8 daerah yang dijadikan PPKM Mikro di Kabupaten Bangka.

Diakuinya saat ini Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka terus melakukan sosialisasi tentang penetapan PPKM Mikro di desa/kelurahan yang lainnya .

"Tujuan kita membentuk daerah PPKM Mikro agar pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di daerah itu terfokus di suatu tempat tertentu dan bukan isolasi mandiri di rumah," tegas Boy.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangka sudah melakukan pengambilan sampel swab sebanyak 9.344 Swab atau 27,2 per 1.000 penduduk. Hal ini sudah melebihi ketentuan WHO 1 per 1.000 penduduk.

"Sedangkan untuk pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal dunia sampai saat ini berjumlah 47 orang, di mana terbanyak Kecamatan Sungailiat 20 orang, Pemali 5 Orang, Belinyu 5 orang , Mendobarat 5 orang, Puding Besar 3 orang , Riausilip 3 orang, Merawang 2 orang dan Bakam 4 orang," ujar Boy Yandra.