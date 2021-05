Harga Daging Sapi Rp140.000 per Kg di Pasar Kite Sungailiat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menjelang H-5 Lebaran atau Hati Raya Idul Fitri 1442 H pantauan harga daging sapi di Pasar Kite Sungailiat Rp140.000 per kg, sedangkan ayam kampung Rp70.000-75.000 per kg, ayam merah petelur Rp75.000-80.000 per ekor, ayam potong Rp35.000-40.000 per kg.

"Harga daging sapi untuk daging as Rp140.000 per kg, adalah kenaikan sedikit biasanya saat hari normal Rp 125.000 per kg," kata Fifi, warga Parit Pekir Kecamatan Sungailiat, Sabtu (08/05/2021).

Diungkapkannya sengaja membeli stok daging sapi lebih dulu untuk menghindari kepadatan warga saat H-2 atau H-1 lebaran, apalagi biasanya harga daging sapi akan semakin naik.

"Jadilah beli 2 kg untuk disimpan dulu dalam freezer, nanti tinggal H-1 tinggal memasaknya untuk dibuat rendang," ujar Fifi

Pedagang ayam merah petelur sedang menurunkan ayam dagangannya dari.mobil di Pasar Kite Sungailiat, Sabtu (8/5/2021). (Bangkapos.com/Edwardi)

Diakuinya selain membeli daging sapi juga membeli berbagai itu hanya bumbu dapur, seperti bawang merah, bawang putih, cabe kecil, cabe keriting dan lainnya.

Diungkapkannya untuk harga bawang merah Rp30.000-40.000 per kg, bawang putih Rp30.000 per kg, cabe kecil Rp45.000 per kg, cabe keriting Rp45.000 per kg.

"Untuk harga bumbu dapur masih stabil , masih seperti biasanya,' tukasnya.

(Bangkapos.com /Edwardi)