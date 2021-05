H-3 Lebaran Harga Daging Rp140 Ribu, Ayam Potong Rp35-40 Ribu Per Kilogram

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, tepatnya H-3 lebaran, harga daging sapi segar di beberapa pasar Kota Pangkalpinang masih Rp140.000 per kilogram.

Demikian diungkapkan oleh H. Herman (67) dan Didi (52), pedagang daging sapi di Pasar Besar atau Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang, Senin (10/5/2021).

"Harga daging hari ini Rp140.000 per kilogram tetel Rp80.000 per kilogram harga tetel, paru Rp120.000, tulang super Rp100.000, hati Rp140.000 per kilogram," kata Didi saat ditemui oleh Bangkapos.com.

Sementara, pedagang daging sapi lainnya, H. Herman menyebutkan, Idul Fitri tahun 2021 ini terjadinya pengurangan barang (daging sapi-red) sehingga berimbas naiknya modal pedagang ke distributor sapi.

"Barang (daging sapi-red) kurang, sedangkan modalnya dinaikkan," sebut Haji Herman.

Sementara modal yang mereka keluarkan untuk satu kilogram daging sapi sebesar Rp125.000.

Terpisah, pedagang ayam potong di pasar Induk (pasar Besar) Kota Pangkalpinang, Jakir menyembutkan harga ayam sampai saat ini masih berkisar Rp35.000-40.000 per kilogram.

"Harga ayam masih sama seperti kemarin berkisar Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilogram," ucap Jakir.

Menurut Jakir, harga ayam potong menjelang lebaran ini tergantung banyak atau tidaknya ayam merah.

"Kalau ayam merah banyak, bisa meredam harga ayam potong dan kemungkinan harganya turun, tetapi kalau kurang kemungkinan harga naik. Tergantung hari ini dan besok, kita lihat daya beli masyarakat terhadap ayam merah seperti apa," jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menyebutkan, saat ini harga stabil di kisaran Rp35-40.000 per kilogram dan berharap tak mengalami kenaikan lagi.

Jakir pedagang ayam potong di pasar Besar Kota Pangkalpinang. ((Bangkapos.com/Widodo))

"Mudahan-mudahan harganya tidak naik lagi, karena kasian sama pembeli ayam," katanya.

(Bangkapos.com/Widodo)