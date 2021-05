Mengenal Sakhrah, Batu dari Surga di Jantung Masjid Al-Aqsa, Inilah 7 Keistimewaannya

Dome Of The Rock (Kubah Shakhrah) bagian dari Kompleks Masjidil Al Aqsa

BANGKAPOS.COM-Mesjid al-Aqsa bagi umat islam se dunia.

Selain merupakan tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di dalam komplek Masjid Al- Aqsa terdapat satu Kubah Batu atau dikenal Qubbat al-Sakhrah dalam bahasa Ibrani, dianggap sebagai mahakarya arsitektur Islam.

Kubah Batu atau The Dome of The Rock merupakan sebuah bangunan abad ke-7 yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem.

Kubah Batu berbentuk persegi delapan dengan berkubah emas.

Masjid Al-Aqsa dibangun selama Fitnah Kedua oleh Khalifah Abd al-Malik antara tahun 687 dan 691 di situs kuil Romawi Jupiter Capitolinus.

Kubah Batu menjadi tempat suci agi agama Islam dan Yahudi. Ini karena di dalam kubah ini, terdapat batu Ash-Shakhrah (SERAMBINEWS/aqsainstitute.org)

Dilansir dari aqsainstitute.com pada Sabtu (15/5/2021), selain Kubah Batu, dalam kompleks Masjid Al- Aqsa juga terdapat Sakhrah yaitu batu yang terletak di tengah-tengah kompleks Masjid Al-Aqsha tepatnya di dalam Masjid Kubbah Ash-Sakhrah.

Batu ini menjadi pijakan Nabi Muhammad Saw. ketika hendak bermi’raj ke langit ke tujuh dalam peristiwa Isra dan Mi’raj.

Letaknya berada di ketinggian 1,5 meter dari tanah dan memilki bentuk yang tidak beraturan.

Mengutip tulisan yang dilansir aqsainstitute.com dengan judul "Berbagai Keutamaan Ash-Sakhrah, Jantung Masjid Al-Aqsha" disebut sebagai jantung Al-Aqsha, Shakhrah memiliki berbagai kedudukan istimewa yang diterangkan dalam berbagai dalil, di antaranya:

Pertama, menjadi tempat ditiupnya sangkakala