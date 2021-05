Spoiler One Piece chapter 1014, Anarki di BM, Tidak bisa Mengalahkan Ulti dan Big Mom?

BANGKAPOS.COM - Berikut adalah spoiler One Piece chapter 1014 lengkap dengan jadwal rilis dan link baca manga.

One Piece chapter 1014 akan mengungkap tentang "Anarki di BM".

One Piece sudah kembali dari jeda mingguan, tetapi Manga akan mengambil jeda mingguan lagi seperti biasa minggu depan.

Jangan lupa untuk melihat jadwal mingguan di akhir postingan.

Mari selami topik utama.

Chapter yang akan datang berjudul Anarchy In The BM, yang berarti Anarchy In The Big Mom.

Bab ini dimulai dengan Sanji di sampulnya memegang pisau di tangan kirinya dan siap untuk bentrok dengan Hiu yang menyerupai penampilan Zoro.

Tapi Zoro yang asli sedang tidur di sofa, dan Shark ada di dalam tangki Thousand Sunny.

Sementara itu, Ussop menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Ulti dan Big Mom.