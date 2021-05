Potret Buruh Tani Bangka Belitung

TAK terasa sudah setahun lebih pandemi Covid-19 memorakporandakan sektor ekonomi yang ada di negeri kita. Pandemi Covid-19 yang dirasakan hampir merata di seluruh Indonesia ini juga berdampak pada upah buruh.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 menyebutkan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya enam provinsi yang mengalami kenaikan upah buruh selama pandemi. Sisanya 28 provinsi mengalami penurunan upah buruh.

Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang mengalami penurunan perubahan upah buruh terdalam di Indonesia kedua setelah Provinsi Bali. Upah buruh Kepulauan Bangka Belitung pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebanyak 16,98 persen berkurang dari Rp2,93 juta menjadi Rp2,44 juta.

Perubahan upah buruh ini dipengaruhi oleh laju penularan Covid-19 yang harus memaksa perusahaan untuk melakukan pemotongan jam kerja, pemotongan upah, hingga merumahkan buruh.

Dari semua sektor ekonomi yang terdampak, hanya sektor pertanian yang mengalami dampak kecil dan terbukti mampu bertahan selama pandemi ini menerjang. Di saat sektor lain mengalami pertumbuhan yang negatif, sektor pertanian muncul memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tak heran banyak penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 mulai beralih pekerjaan ke sektor pertanian untuk dapat bertahan hidup di tengah pandemi ini.

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020, telah terjadi pergeseran distribusi tenaga kerja ke sektor pertanian sebanyak 2,23 persen di Indonesia. Artinya sejak Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020 penduduk usia kerja yang bekerja di sektor pertanian telah bertambah sebanyak 2,8 juta orang.

Sayangnya popularitas sektor pertanian saat pandemi Covid-19 ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan buruh taninya. Berdasarkan data perkembangan upah pekerja yang dirilis setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), upah harian nominal buruh tani pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp56.470 per harinya. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan upah buruh tani pada Maret 2020 yang hanya sebesar Rp55.254 per hari.

Meskipun terjadi peningkatan upah harian nominal buruh tani dalam setahun terakhir, namun menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), upah buruh tani tersebut masih jauh di bawah garis kemiskinan.

Pada tahun 2020, upah buruh tani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kisaran Rp55.000 sampai Rp80.000 per hari. Untuk subsektor tanaman pangan, upah buruh tani terkecil terdapat pada upah perontokan yaitu sebesar Rp57.176 per hari. Adapun upah buruh tani terbesar terdapat pada upah pencangkulan (Rp71.847 per hari).